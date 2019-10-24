YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı

YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, YGP'li teröristlerin Suriye sınırından çekilmeye başladığını duyurdu.

24.10.2019 12:36
YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı

Türkiye ile Rusya'nın 22 Ekim'de 10 maddelik Suriye mutabakatını imzalamasıyla birlikte terör örgütü YPG'ye 150 saat verilmişti. Mutabakat kapsamında Güvenli Bölge'den çekilecek olan teröristler harekete geçmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, YPG'li teröristlerin Suriye sınırından çekilmeye başladığını bildirdi.

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VİDEO: YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı
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