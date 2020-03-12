Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir Son dakika: Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüse karşı üniversitelerin tatil edilmesi durumunda binlerce öğrencinin evlerinne gideceğini ve bu hareketliliğin de riskli olacağını belirtti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından üniversitelerin tatil edilmesi hakkında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yüzbinlerce öğrencinin yer değiştirmesinin risk oluşturabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece canlı yayında Türkiye'de de ilk koronavirüsün görüldüğünü açıklamasının ardından akıllara gelen sorulardan biri de eğitim kurumlarının tatil edilip edilmemesi oldu. YÖK BAŞKANI: DEVLET KARARINA UYACAĞIZ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda sunum yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin tatil edilmesiyle ilgili "Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmemesi konusunda devlet kararına uyacağız. Olası bir tatilde yüzbinlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik riskli de olabilir" diye konuştu.