Son dakika: İstanbul'da vapur seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi
Son dakika: Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da şehir hatları vapur seferlerinin tamamı iptal edildi. İBB Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.
İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşanıyor.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.
ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada "Yoğun sis nedeniyle boğazdaki tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Merkezi hatlarımızda seferlerimiz devam etmektedir." denildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Öte yandan, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.
Haber Videosu: Son dakika: İstanbul'da vapur seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi