Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

19.09.2019 14:50

Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adaylar sonuçları sonuc.osym.gov.tr sitesinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak öğrenebilirler.

KAYIT TARİHLERİ 23-27 EYLÜL

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." ifadeleri kullanıldı.