Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı, 3 Saat 56 Dakikada Tükendi

Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satılan 1881 adetlik Mustafa Kemal kitabı 3 saat 56 dakikada tükendi.

Saat 09.05'te satışa sunulan kitap, yayınevinin internet sitesi üzerinden satışa sunulmuştu.

KİTAPTAN 4 MİLYON 702 BİN 500 TL GELİR ELDE EDİLDİ

2 bin 500 liralık satış fiyatıyla 1881 adet olarak satışa sunulan ve büyük tartışmalara neden olan kitaptan 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edildi.

3 SAAT 56 DAKİKADA TÜKENDİ

Günlerdir ülke gündemini meşgul eden 2 bin 500 liralık kitap 3 saat 56 dakikada tükendi. 1881 adet üretilen kitap adeta kapış kapış satıldı.

YAYINEVİNİN İNTERNET SİTESİ ÇÖKMÜŞTÜ

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda tartışılan kitabın saat 09.05'te satışa sunulduğu duyurulmuştu. Kullanıcıların yapmış olduğu fazla ziyaret nedeniyle yayınevinin internet sitesine bir süre erişim sağlanamamıştı.

ÖZDİL'DEN İLK AÇIKLAMA: ONUR DUYUYORUZ

1881 adet olarak satışa sunulan kitabının tükenmesiyle ilgili Yılmaz Özdil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özdil, yaptığı paylaşıma, "Onur duyuyoruz" notunu düştü.

"ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİN" DEMİŞTİ

Hakkında yapılan eleştirilere Sözcü gazetesindeki köşesinde cevap veren Yılmaz Özdil, "Almaya mecbur değilsin" diyerek sitem etmişti. Özdil, yazısından "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğal gaz faturası değil.Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün. Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?" demişti.

KİTABA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

1881 adetle sınırlı özel baskı Mustafa Kemal kitabının basımında MunkenPure 120 gr/m2 kağıt, kitabın cilt ve kutusunda ise Shantung-S cilt bezi, Gmund f-colorglatt kağıt ve özel olarak renklendirilmiş deri kullanıldı. Tamamı elle ciltlenip 1'den 1881'e kadar numaralandırıldı.Kitabın muhafaza kutusuyla ağırlığı 2.6 kilo, kutusuz ağırlığı ise 1.8 kilo.

Kitabın ölçüsü: 20.5 x 28. Kitabın yapımındaki malzeme, Mustafa Kemal'in gösterişten uzak rafine zevkini ve yaklaşımını yansıtmak üzere seçildi.

TASARIMINI JOELLE İMAMOĞLU GERÇEKLEŞTİRDİ

Kitabın yayıma hazırlanırken iç tasarımını Joelle İmamoğlu gerçekleştirdi. Joelle İmamoğlu, tasarım eğitimi gördüğü LondonCollege of Printing'den 1985 yılında mezun oldu. İtalyan ve İsviçreli matbaalarla çalıştı. Silksforthe Sultans, Haghia Sophia, Kara Memi, Matrakçı Nasuh ve Menazilname'si gibi tarihi ve kültürel mirası konu edinen önemli kitapların tasarımını yaptı. 1998'de Etem Tem'in fotoğraflarından oluşan, Bernard Lewis ve Halil İnalcık'ın metniyle Atatürk, Değişim ve Uluslaşma Süreci kitabını tasarladı.

KİTABA ÖZEL FONT: 10 KASIM

Joelle İmamoğlu, 1881 adetlik özel Mustafa Kemal kitabında; Mustafa Kemal Atatürk'ün atik, öne atılan kararlı kişiliğine vurguda bulunarak, bölüm başlarında bu özellikleri yansıtan Arjantinli Maximiliano Sproviero tarafından tasarlanmış yazı tipini seçti. İmamoğlu,seçtiği bu yazı tipini özel olarak, bu proje için geliştirdi ve 10 Kasım adını verdi. Kitabın görsel yerleşiminden harflerin seçimine 21 günde tasarlayıp baskıya hazır hale getirdi.