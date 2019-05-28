Son Dakika! Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar sadece Türkiye içerisinde 433 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, "Şimdi dağlarda 600'ün az üzerinde terörist kaldı. Bu kadar basit. Nereden geldik? 1990 ile 2000'li yıllarda 12-15 bin terörist vardı. PKK denilen terör örgütünün adı bir daha anılmayacak, öyle darbeler indiriyoruz, indirmeye devam edeceğiz" dedi.
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