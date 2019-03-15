Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Geçmişte Bir Süre Türkiye'de Bulunduğu Belirlendi

Reuters'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Yeni Zelanda'daki saldırıyı düzenleyen Brenton Tarrant'ın, 17-20 Mart 2016 ve 17 Eylül 25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantılarının araştırıldığı ifade edildi. Öte yandan, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı, Brenton Tarrant'ın geçen yıl 9-15 Kasım'da Bulgaristan'a giderek araç kiraladığını ve bazı tarihi yerleri gezdiğini açıkladı.

Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, Brenton Tarrant'ın Türkiye'deki bağlantıları araştırılıyor.

EKİM AYINDA PAKİSTAN'A GİTMİŞ

Öte yandan, saldırganın geçtiğimiz Ekim ayında Pakistan'a seyahat ettiği ortaya çıktı. BBC'ye konuşan Pakistanlı bir otel sahibi Brenton Tarrant'ın Pakistan'ın Keşmir bölgesindeki Gilgit-Baltistan'da yer alan otelde 2 gece kaldığını doğrulayarak, "Sıradan bir turist gibiydi. Müslümanlara karşı görünür bir saldırganlığı yoktu. Hatta Pakistan'da seyahat etmeyi ne kadar sevdiğini Facebook'ta yazmıştı." dedi.

BULGARİSTAN BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Tarrant'ın geçen yıl 9 Kasım'da Dubay'dan uçakla gelerek, araç kiralayıp ülkenin Dryanovo, Plevne, Veliko Tırnovo, Blagoevgrad, Kazanlık, Bansko, Pernik ve diğer bazı tarihi şehirlerini gezen Tarrant'ın, 15 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçtiğini, ardından da yine kiralık araçla Macaristan'a gittiğini aktardı.

Başsavcı Tzatzarov, saldırhanın 2016 yılında da Balkanlar'ı gezdiğini, Sırbistan ve Karabağ'ı ziyaret ettiğini ifade etti.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Mladen Marinov da Brenton Tarrant'ın Bulgaristan'da bulunduğu tüm noktaların, ülkedeki temaslarının ve kullandığı sim kartların bilgilerinin araştırıldığını ifade etti.