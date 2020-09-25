Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti
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Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti

25.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:34
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti

Yalova'da yaya geçidinden geçen bir kişiye yol vermediği gerekçesiyle 598 lira ceza kesilen MHP eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu polis ekipleriyle tartıştı. Ceza kesilmesine sinirlenen Barutçu, "Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ'cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz?" dedi.

Yalova'da polis ekipleri, otomobiliyle seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği gerekçesiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu'ya 598 lira ceza yazdı. Cezaya sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, "Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ'cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz" tepkisi gösterdi.

İddiaya göre, MHP eski İstanbul milletvekili İhsan Barutçu, Yalova şehir merkezinde 34 KT 2794 plakalı aracıyla seyrederken yaya geçidi üzerindeki bir yayaya yol vermedi. O sırada oradan geçmekte olan bir sivil polis memuru tarafından uyarılınca aralarında tartışma yaşandı.

Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti

ESKİ VEKİLDEN POLİSLERE: ADAMLIĞI ÖĞRENİN

Polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, İhsan Barutçu'ya yayaya yol vermemek suçundan 598 lira para cezası kesti. Bu duruma sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, "Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ'cülerden neler çektik, hala sızıntıları ile uğraşıyoruz" dedi.

Ehliyetini polis ekiplerine veren Barutçu'ya "yaya geçidinden geçmek üzere bulunan yayalara geçiş hakkı tanımamak" suçundan 598 lira para cezası uygulandı.

Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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