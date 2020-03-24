Son Dakika: Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye huzurevini ziyaret etme cezası verildi Son dakika: Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye haftada 2 gün huzurevini ziyaret etme cezası verildi. M.T.E. adlı gence ayrıca 15 gün elektronik kelepçe takılacak.

İhsan Amcayı sıkıştırarak saygısızca mahçup eden ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan M.T.E. isimli kişiye verilen ceza belli oldu.

İHSAN AMCAYA SAYGISIZCA DAVRANMIŞTI

Sosyal medyada yayılan görüntüde, kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa "Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum" dedi. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim" yanıtını verdi. Videoyu çeken kişinin dalgacı tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dahi tepkisini çekti.

İHSAN AMCA İLE BAKAN SOYLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı, kaymakamımız ziyaret ederek, bakanımız Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.

İHSAN AMCAYA SAYGISIZLIK YAPAN ŞAHSIN CEZASI BELLİ OLDU

Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye haftada 2 gün huzurevini ziyaret etme cezası verildi. M.T.E. adlı gence ayrıca 15 gün elektronik kelepçe takılacak.