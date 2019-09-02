Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

02.09.2019 11:09

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda Türk yargısı hakkında sert eleştirilerde bulunduğunu hatırlayan Cirit, bu rapor için"değersiz bir kağıt parçası" ifadesini kullandı. "AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir" dedi.

"CİDDİ GERİYE GİDİŞ VAR" DENMİŞTİ

29 Mayıs'a yayımlanan raporda, Türkiye'nin yargı sisteminde "ciddi geriye gidiş" bulunduğu ve önceki raporlardaki tavsiyelere de uyulmadığı savunulmuştu. "Yargı üzerinde siyasi baskı ve yıldırmaya yönelik faaliyetler" olduğu da iddia edilmişti. Ankara sert tepki gösterdiği raporu, 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit tarafından karşılandı.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ VURGUSU

Cirit, "Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir. Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir. Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır" ifadelerini de kullandı.

Yargıtay Başkanı, FETÖ soruşturmaları kapsamında eski yüksek yargı üyesi 178 kişi hakkında fezleke düzenlendiğini ve bunlardan 175'i hakkında dava açıldığını açıkladı.