Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

04.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:59

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 10 kişiyi taşıyan minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.

BÖLGEDE YOĞUN KAR VE TİPİ ETKİLİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekiplerinin gönderildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti: "Van Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Aynı zamanda karayolları ve belediyenin işmakinelerini orya ymnlendirdik. İlk ekip olay yerine vardı. Ancak telefon çekmiyor. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Bölgede yoğun kar ve tipi etkili."

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