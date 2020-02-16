Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi
Son dakika: AFAD, Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Van'da da hissedildi.
16.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:28
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye-İran sınırında saat 21 02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Van'da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü ise Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.