Son Dakika: Van'da çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika: Van-Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 3 kişiden 1'nin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle çığ faciasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 39'a yükseldi. Faciada hayatını kaybeden şehitlerin kimlikleri belli oldu.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Olayda çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken dün ikinci defa çığ düşmüş ve ikinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirmişti. Çığ altında kalan 3 kişinin arama-kurtarma çalışmalarına ise bugün devam edildi. Çalışmalarda 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Yaşanan iki faciada toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 oldu.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan Van'da 2 kişiyi kurtarmaya giden ekibin üzerine düşen çığ sonucunda şehit düşen 11 asker ile 7 korucunun isimleri belli oldu.
- Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),
- Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),
- Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),
- Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),
- Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),
- Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),
- Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),
- Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),
- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arpaçay),
- Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),
- Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),
KORUCULAR
- Hekim Kazgan,
- Nimet İnçamur,
- Abdulselam Mantaş,
- Tahsin Karan,
- Bayram Bulcar,
- Metin Mantaş,
- Mehmet Esen