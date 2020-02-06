Son Dakika: Van'da çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

06.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:19

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Olayda çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken dün ikinci defa çığ düşmüş ve ikinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirmişti. Çığ altında kalan 3 kişinin arama-kurtarma çalışmalarına ise bugün devam edildi. Çalışmalarda 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Yaşanan iki faciada toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 oldu.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Van'da 2 kişiyi kurtarmaya giden ekibin üzerine düşen çığ sonucunda şehit düşen 11 asker ile 7 korucunun isimleri belli oldu.

- Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),

- Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),

- Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),

- Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),

- Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),

- Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),

- Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),

- Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arpaçay),

- Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),

- Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),

KORUCULAR

- Hekim Kazgan,

- Nimet İnçamur,

- Abdulselam Mantaş,

- Tahsin Karan,

- Bayram Bulcar,

- Metin Mantaş,

- Mehmet Esen

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