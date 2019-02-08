Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan ve tahliye edildikten sonra cezası onanınca yeniden tutuklanan Atilla Taş, tahliye edildi.
FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında yargılanarak hüküm giyip cezaevine konan şarkıcı Atilla Taş bugün cezaevinden salıverildi.
2'İNCİ KEZ TUTUKLANMIŞTI
Taş, ilk olarak Eylül 2016'da tutuklanmış, Ekim 2017'de Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Mart 2018'de 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek' suçundan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Taş, cezasının infazı için Kasım 2018'de ikinci kez tutuklanmıştı.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan şarkıcı için avukatları 30 Ocak'ta denetimli serbestlik başvurusu yapmıştı. Başvuru değerlendirilirken Taş Kocaeli Cezaevi'ne gönderilmişti.
DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ
Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildiği belirtildi.