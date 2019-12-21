Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı
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Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

Son dakika: Ümraniye'de takipteki kişi, kovalamacanın ardından polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Olay nedeni polis alarma geçti.

21.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:11
Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

'de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik ekiplerine ateş açtı. Polis de şahsa ateş açınca silahlı çatışma yaşandı. Polis tarafından vurularak durdurulan şahıs yaralandı.

POLİSİN DURDURMAK İSTEDİĞİ ŞÜPHELİ ATEŞ AÇTI

Ümraniye Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, narkotik polis ekipleri seyir halinde olan bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil içerisindeki şahıs bir anda silahını çekerek polise ateş açtı. Polis de şahsa karşılık verdi.

VURULARAK YAKALANDI

Çıkan silahlı çatışmada şahıs, polis tarafından vurularak yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa hastaneye kaldırıldı.


Haber Videosu

: Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı
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