: Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu

18.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:07

Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bulunan ilk cesedin üzerinde Efe Sarp'a ait kimlik bulundu. Gelen son dakika gelişmesine göre ise Efe'nin 1200 metre aşağısında bir başka cansız beden daha bulundu. Bulunan bedenin kime ait olduğuna yönelik tespit çalışmaları sürüyor.

Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp 1 Aralık'ta kaybolmuştu.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarında iki ceset bulundu.

ÖNCE EFE SARP BULUNDU

Önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bir ceset bulundu.

Bursa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Küreklidere bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir erkek cesedi tespit edilmiştir. Arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

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Bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında ise bir cesede daha ulaşıldı. Bulunan bedenin kime ait olduğuna yönelik tespit çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

1 Aralık günü, İstanbul'dan Uludağ'a giden Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etmişti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetmişti. Aileleri dağcı iki arkadaşa ulaşamayınca durumu yetkililere bildirmişti.

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