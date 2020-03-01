Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü
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Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü

Son dakika: Türkiye 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

01.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:47
Son dakika: Türkiye rejime ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü

34 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası, Türk Silahlı Kuvvetleri rejimin hedeflerini ateş altına aldı. Bu doğrultuda, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağı düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadeleri yer aldı.

2 SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

REUTERS VE RESMİ AJANSI DOĞRULADI

Rejime ait 2 Rus yapımı taarruz uçağının düşürüldüğü bilgisini Resmi Ajansı SANA'da doğruladı. SANA, 2 savaş uçaklarının Türkiye tarafından düşürüldüğünü ve pilotların uçaklardan paraşütle atlayıp kurtulduklarını duyurdu. Öte yandan İngiliz Haber Ajansı Reuters da rejime ait uçakların düşürüldüğü bilgisini paylaştı.


Haber Videosu

: Türkiye rejime ait 2 savaş uçağını düşürdü
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