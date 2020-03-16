Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca açıklamasında ''Bugün 29 yeni tanı kondu, yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu'' ifadelerini kullandı. Koca ayrıca vakaların lokasyon bilgisini de paylaştı.

16.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:17
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi

Akşam saatlerinde Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha sonra açıklayacağım" dediği koronavirüs vaka sayısını sosyal medyadan duyurdu.

VAKA SAYISI 47'YE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA, VAKALARIN KAYNAĞINI DA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 47 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs vakalarını kaynağını da açıkladı. Koca önceki gün yaptığı açıklamada vakaların 7'sinin Avrupa'dan 3'ünün Amerika'dan geldiğini duyurmuştu. Bakan'ın vakaların 47 olduğunu duyurduğu açıklamasında ise 29 yeni hastanın doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temas olduğunu, 3'ünün de umreden döndüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, akşam saatlerine yaptığı açıklamada karantinadaki hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi vermişti.

"SOLUNUM SIKINTISI ÇEKEN HASTALAR VAR"

"Bugünler elbette böyle gitmeyecek. Normal hayatımıza döneceğiz" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Şu anda koronavirüs dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez, solunum sıkıntısı çeken hastalarımız var. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 1-2 haftanın çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Tanının devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede yoğun bakım şartlarında olan hastaların bakımı önem arz ediyor. Onun için tüm önlemleri almış durumdayız." dedi.

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Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi

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Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi

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