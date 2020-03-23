Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
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Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi

Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye, vaka sayısının ise bin 529'a yükseldi.

23.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı ise bin 529'a yükseldiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan görülen yeni tip koronovirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılıyor. Bakan Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'deki ölüm ve vaka sayısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"7 HASTAMIZI DAHA KAYBETTİK"

Bakan Koca, son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini, yapılan 3 bin 672 testten 293'ünün pozitif sonuçlandığını açıkladı. Son rakamlarla Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a yükselmiş oldu.

GENÇLERE ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında gençlere de önemli uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi

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Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi

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