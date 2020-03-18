Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 61 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın bulunduğunu belirten Bakan Koca, toplam hasta sayısının 191'e ulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.