Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için bugün saat 10.00'da bir araya gelecek
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Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için bugün saat 10.00'da bir araya gelecek

Son dakika: Türk ve Rus heyetleri bugün saat 10.00'da, rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaştığı İdlib için görüşecek.

26.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:38
Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için bugün saat 10.00'da bir araya gelecek

'nin kentinde yükselen tansiyon için bugün kritik bir görüşme gerçekleşecek. Türk ve Rus heyetleri bugün saat 10.00'da, rejimin saldırılarının yoğunlaştığı İdlib için bir araya gelecek.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Rusya heyetinin İdlib görüşmeleri için yarın Türkiye'ye geleceğini bildirerek, "5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir" diye konuşmuştu.

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Son dakika: Türk ve Rus heyetleri İdlib için bugün saat 10.00'da bir araya gelecek
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