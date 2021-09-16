Son dakika! Tunus'ta 'havalimanı olayı' davası kapsamında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı - Haberler
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Son dakika! Tunus'ta "havalimanı olayı" davası kapsamında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı

AA / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Son dakika! Tunus'ta

Son dakika haberler: Tunus'ta "havalimanı olayı" olarak bilinen dava kapsamında gözaltına alınan avukatın serbest bırakıldığı bildirildi.

Tunus'ta "havalimanı olayı" olarak bilinen dava kapsamında gözaltına alınan avukatın serbest bırakıldığı bildirildi.

Tunus İnsan Hakları Birliği Başkanı Bessam el-Tarfi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, avukat Mehdi Zagruba'nın serbest bırakıldığını kaydetti.

"Bu, avukatların ve insan hakları hareketinin bir zaferidir" ifadesini kullanan Tarfi, kararın, sivillerin askeri yargı önüne çıkarılmayacağı ilkesiyle alındığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 25 Temmuz'da aldığı kararların ardından başlayan görevden alma ve tutuklamalar çerçevesinde avukat Zagruba da "havalimanı olayı" olarak bilinen davadan dolayı gözaltına alınmıştı.

Havalimanı olayı

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının, ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel oldukları belirtilmişti.

O sırada havalimanında olan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan, "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesini" öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Onur Koalisyonu Milletvekili el-Habib bin Siydhum da tutuklama kararını sosyal medyadan duyurmuştu.

Koalisyon Başkanı Seyfeddin Mahluf ise yaptığı açıklamada, avukat Zagruba'nın halihazırda İlk Derece Mahkemesindeki Baro Başkanının ofisinde olduğu bilgisini vermiş, güvenlik güçlerinin de söz konusu mekanda hazır bulunduğunu kaydetmişti.

AA / Yosra Ouanes - Son Dakika Haberleri
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