Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den "devlet kurumları normal bir şekilde çalışıyor" açıklaması
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Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den "devlet kurumları normal bir şekilde çalışıyor" açıklaması

Son dakika... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den 'devlet kurumları normal bir şekilde çalışıyor' açıklaması
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin içinden geçtiği istisnai koşullara rağmen devlet kurumlarının normal bir şekilde çalıştığını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin içinden geçtiği istisnai koşullara rağmen devlet kurumlarının normal bir şekilde çalıştığını belirtti.

Said'in, Eğitim Bakanı Fethi es-Selavti, Ulusal Pedagoji Merkezi Genel Müdürü Süheyl Anan, Okul Kitapları Üreticileri Ulusal Odası Başkanı Semir Karabe ve Kütüphane Sahipleri Odası Başkanı Cemal Derdur ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair video, Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Said görüşmede, "Tunus istisnai koşullar içinde olsa da devlet kurumları normal bir şekilde çalışıyor." dedi.

Tunus'un içinde bulunduğu tehlike nedeniyle 25 Temmuz'daki "istisnai" kararları almak zorunda kaldığını savunan Said, "Bu tedbirler, kanun ve anayasa çerçevesinde alındı ve bazılarının iddia ettiği gibi darbe de değildir. Ben darbe değil kanunları uygulama taraftarıyım." diye konuştu.

Said ayrıca, eğitimde köklü ve ulusal bir değişim yapılması ve yeni Tunus'un inşası için uygun eğitim müfredatının oluşturulması çağrısı yaptı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da, anayasanın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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