Tunceli'de EYP infilak etti: 4 ve 8 yaşlarındaki çocuklar öldü

Tunceli'de EYP infilak etti: 4 ve 8 yaşlarındaki çocuklar öldü

Tunceli Ovacık'ta PKK'lı teröristlerce araziye döşendiği düşünülen EYP infilak etti. Patlama sonucu 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş öldü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde vefat ettiği, 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun ise ağır yaralandığı belirtildi.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma ekipleri ve askeri helikopter sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ağır yaralı kız evladımız Nupelda Güloğlu jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz."

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YORUMLAR (11)

  • ADINIZI YAZIN:
    alah ailelerine sabır versin hayatını kaybeden çocuklarımıza rahmet diliyorumbuna sebep olan her kimse inşalah onlarda aynı acıyı yaşasınlar
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  • DOĞUBAYAZIT:
    Ah be canlarım Allah sabır versin sevdiklerine.yazık yazık günah kim sebep oluyor sa Allah ona gün yüzü göstermesin inşallah.
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  • SELAHADDİN İ KÜRDİ VE FATİHİN ÇOCUKLARI:
    ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN YİĞİTLERİMİZ BU AMERİKAN UŞAĞI ERMENİ ÇOCUKLARINA ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞATACAK İNŞALLAH. YETERKİ KARDEŞ KARDEŞİN ELİNİ BIRAKMASIN
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  • SASONLU72:
    pkk kimsenin hakkını savunmuyor , tek yaptığı öldürmek ve yok etmek , ve en çok zararı bız Kürtler görüyoruz. Allah belalarını versin.
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  • TÜRK MİLLİYETÇİSİ:
    Kimler sebep olmuşlarsa, Allah(c. c) onlara ; aynı acının bin mislini yaşatsın , inşallah
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