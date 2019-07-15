Tunceli'de EYP infilak etti: 4 ve 8 yaşlarındaki çocuklar öldü
Tunceli Ovacık'ta PKK'lı teröristlerce araziye döşendiği düşünülen EYP infilak etti. Patlama sonucu 4 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş öldü.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk hayatını kaybetti.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun olay yerinde vefat ettiği, 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun ise ağır yaralandığı belirtildi.
Patlamanın ardından olay yerine jandarma ekipleri ve askeri helikopter sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ağır yaralı kız evladımız Nupelda Güloğlu jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz."
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Bu alkis tusuna basinlari tek tek tesbih edip asacaksinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tsk ya ait bir mayın olduğunu ileriki zamanlarda görüceksiniz. Dogru haber verinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ALLAH BELALARINI VERECEKCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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alah ailelerine sabır versin hayatını kaybeden çocuklarımıza rahmet diliyorumbuna sebep olan her kimse inşalah onlarda aynı acıyı yaşasınlarCevap Yaz 39 1 Yayından Kaldır
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Ah be canlarım Allah sabır versin sevdiklerine.yazık yazık günah kim sebep oluyor sa Allah ona gün yüzü göstermesin inşallah.Cevap Yaz 47 Yayından Kaldır
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kim sebep olmuşsa allah onlara da aynı acıyı yaşatsın inşallahCevap Yaz 89 1 Yayından Kaldır
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ALLAH BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN YİĞİTLERİMİZ BU AMERİKAN UŞAĞI ERMENİ ÇOCUKLARINA ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞATACAK İNŞALLAH. YETERKİ KARDEŞ KARDEŞİN ELİNİ BIRAKMASIN52 Yayından Kaldır
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pkk kimsenin hakkını savunmuyor , tek yaptığı öldürmek ve yok etmek , ve en çok zararı bız Kürtler görüyoruz. Allah belalarını versin.Cevap Yaz 56 4 Yayından Kaldır
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Kimler sebep olmuşlarsa, Allah(c. c) onlara ; aynı acının bin mislini yaşatsın , inşallahCevap Yaz 60 Yayından Kaldır
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Allah bunları yapanları kahretsin.Cevap Yaz 56 Yayından Kaldır