Son dakika! Trump, İran'a mesaj yolladı: Savaş değil müzakere istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi. Trump mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu.

Trump, "Savaş değil müzakere istiyoruz" dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi. Mesajına cevap için süre tanıdı.

HAMANEY MÜZAKERELERE KARŞI

Tahran yönetimi Trump'ı saldırının uluslararası sonuçları konusunda uyardı. İran, Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu ancak mesajın Hamaney'e iletileceğini söyledi.

RUSYA'DAN ABD'YE UYARI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a saldırmaya hazırlanan ABD'ye seslendi ve savaşın sonuçlarını iyi düşünmesini istedi.

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