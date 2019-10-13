Son Dakika: Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy teröristlerden kurtarıldı

13.10.2019 13:59

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 5. gününde. Sahadan gelen son dakika bilgilerine göre harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.