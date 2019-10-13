Son Dakika: Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy teröristlerden kurtarıldı

Son Dakika: Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy teröristlerden kurtarıldı

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

13.10.2019 13:59
Son Dakika: Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy teröristlerden kurtarıldı

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 5. gününde. Sahadan gelen son dakika bilgilerine göre harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

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