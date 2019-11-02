Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti

02.11.2019 16:16

Daha önce sivilleri hedef alan terör örgütü, bu kez Tel Abyad'da bombalı araçla saldırdı. Pazar yerine düzenlendiği öğrenilen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucu bölgedeki bina ve araçlarda hasar oluştu. Saldırı sonucu yaralananlar bölgeden uzaklaştırıldı.

AKÇAKALE'DEN DE DUYULDU

Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale'den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Kaynak: AA