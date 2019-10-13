Son Dakika: Tel Abyad'da kontrol sağlandı: İlçe merkezinin tamamı kontrol altına alındı

13.10.2019 16:02

Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda Tel Abyad'da kontrol sağlandı. Yapılan açıklamada ilçe merkezinin tamamının kontrol altına alındığı belirtildi.

TSK öncülüğündeki Suriye Milli Ordusu, sabah saatlerinde kentin doğusunu kontrol altına almıştı ve şehrin batı girişinde çatışmalar devam ediyordu. Saat 16.00 itibariyle Tel Abyad'ın merkezi PKK/YPG'lilerden tamamen temizlendi.

42 KÖY TEMİZLENDİ

Öte yandan Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor. Harekatta Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:

Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu. Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

TEL ABYAD NEREDE?

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan, Fırat'ın doğusunda bulunan bir şehirdir. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında yer alan kent, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırmak istediği bölgeler arasında yer alıyor.