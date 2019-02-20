Son Dakika! TCDD Genel Müdürü Görevden Alındı

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın, Çorlu ve Ankara'da yaşanan tren kazaları ve Doğu Ekspresi'ndeki bilet sorunu nedeniyle umre dönüşü görevden alınacağı ileri sürülmüştü. İsa Apaydın ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Hızırreis Deniz görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz görevden alındı. Yerine Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar görevlendirildi. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne kaydırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz görevden alınırken, yerine Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar görevlendirildi. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç ise, Durmuş Ünüvar'dan boşalan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne kaydırıldı.

Öte yandan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Selçuk Sert görevlendirildi.