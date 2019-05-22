TBMM'ye Girmeye Çalışırken Yakalanan 2 DHKP-C'li Terörist Tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TERÖRİSTLER ANKARA ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler Mulla Zincir ve Eylem Yücel, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANDILAR

Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 terörist, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklandı.

NE OLDU?

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulunmuştu.