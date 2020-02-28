Son Dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı

28.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 22:38

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 askerlerimiz için AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti ortak bildiri yayımladı. Yayınlanan ortak bildiride, "Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam" denildi.

ORTAK BİLDİRİDE ŞU İFADELERE YER VERİLDİ;

27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimi'in başı sağ olsun.

Bu alçak ve menfur saldırıyı Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimiz ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz.

İmzalar

AK Parti Grup Başkanvekili: Mehmet Muş

CHP Grup Başkanevekili: Özgür Özel

MHP Grup Başkanvekili: Erkan Akçay

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan

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