Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "15 Temmuz'un üzerinde özenle durulması gerekiyor" dedi. Siyasi partilerin temsilcileri, 15 Temmuz darbe girişimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt'asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan'ın Genel Kurul'daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı. TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyerek konuşmasına başladı.

Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Milletimiz fedakarlıkları asla unutmayacaktır. 15 Temmuz darbe geleceğinin son ve en kanlı halkasıdır. 15 Temmuz istiklalimizi hedef almıştır. Yıl dönümünde burada toplanmamız çok önemlidir. Darbe ve darbe girişimleri demokrasiyi hedef almıştır. Bu nedenle darbeciliğe yönelik mücadele en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını unutmamız gerekiyor. 15 Temmuz gecesi millete kast eden güruhun ibretle üzerinde durulması gereken birçok yönü vardır."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

"Türkiye 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü gösteren FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Bu örgütün hangi amaçlara hizmet ettiği açıktır. FETÖ'nün her ülke içinbir tehdit olduğunu da unutmamak gerekir. 15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkan vatandaşlarımıza ateş açabileceğini gösteren bu terör örgütüne karşı oluşan mutabakatı devam ettirmemiz önem taşımaktadır. Bu terör örgütüne karşı hukuk içinde kalarak mücadele etmeli ve bu mücadeleyi yürütmeyi sürdürmeliyiz."

AK PARTİLİ MUŞ'TAN AÇIKLAMALAR

AK Parti Grup Başkanvekli Mehmet Muş şunları söyledi:

"Bundan tam 3 yıl önce aziz milletimiz tanklara karşı gövdesini siper ederken, bizler de buradan darbeci hainlere meydan okuyorduk. Aziz milletimiz işgale hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Bu milletin özünde vatan şuuru hep var olmuştur. Vatan üzerinde yaşanan bir toprak parçası değil, aziz şehitlerin bizlere emanetidir. Gaz Mustafa Kemal Atatürk 1919'da Samsun'a ayak bastığında, Amasya ve Sivas'ta bu millete güvenmiştir. Milletimiz büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu aziz millet şehitler vermiş, gaziler vermiş ama bu vatanı vermemiştir, bayrağı yere düşürmemiştir. Asker kılığına girmiş bu darbecilerin planı Meclis'in iradesini gasp etmekti. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekilimizin, askerimizin, polisimizin, milletimizin hemen teslim olacağını düşündüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o geceki sözler tarihte önemli bir yere oturmuştur."

AK Parti Grup Başkanvekli Mehmet Muş

"17/25 Aralık'ta başaramadıkları darbe girişimini 15 Temmuz'da yapacaklarını zannettiler. Bu aziz milletin evlatları önce vatan diyerek bu vatanı savunmuştur. Vatan sever ordu mensupları bu darbe girişimine iştirak etmemiştir. Ömer Halisdemir gibi vatan kahramanları darbecilerin karşısına dikilmiştir. Biz bu darbecileri asker olarak nitelemiyoruz. Meclis'i açık tutarak, darbecilere meydan okuyarak, darbecilerin planları altüst etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda top sesleri duyulurken yılmayan Meclis, ikinci kez Gazi Meclis unvanına kavuşmuştur. Bu kutlu Meclis tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Darbeci hainler ve işbirlikçileri yakalanmış ve yargıya teslim edilmiştir. Bağımsız yargı hak ettikleri cezaları vermektedir. FETÖ ile mücadele sona ermemiştir, bu mücadele sürmektedir. Bundan sonra her kim millete silah doğrultmayı düşünürse karşısında milletimizi bulacaktır. Aziz milletimiz darbe dönemini kapatmıştır. TBMM'den bir kez daha çağrımızı yineliyoruz, FETÖ elebaşını topraklarınızda himaye etmeyin, Türkiye'ye teslim edin. Hiçbir gerekçe darbecileri aklayamaz. Bu vatan hepimizin. TBMM'nin üyeleri olarak bizler de gösterdiğimiz ortak duruşu milli meselelerde devam ettirmeliyiz. Ortak bir duruş sergilemeliyiz. Farklılıklarımızı zenginlik sayarak ortak aklı egemen kılabiliriz."

CHP ADINA ÖZKOÇ KONUŞTU

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına konuştu. Özkoç'un, konuşmasından önce çıkanlar şu şekilde;

"Cumhuriyet tarihimizi en kanlı darbe girişimidir. Bu uğurda yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrası vardır. Öncesinde dershaneler, yurtlar, Türkçe olimpiyatları, yargıda güvenlikte örgütlenme ve siyaset araç olarak kullanmak. Bu dönemde kim FETÖ'ye yardımcı olmuştur, bunun cevabını Sayın Cumhurbaşkanı vermektedir. 'Ne istedilerse verdik' demişlerdi. Asıl olay tam bu değildir, asıl olay Balyoz ve Ergenekon davalarıdır. uzun yıllardan beri örgütleniyor. Türkiye'yi tek başına idare eden bir kişi nedeniyle hiç bu kadar güçlü konuma ulaşmamıştı. Savcı Zekeriya Öz'ün önü açılıyordu. Dönemin başbakanı sayesinde darbenin tüm hazırlıklarını yapıyordu. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı müebbet hapse mahkum ediliyordu. Darbeci subaylar önemli yerlere atanıyordu. Hainler görev başına getiriyorlardı. Adil Öksüz denen sözde imam istihbarata ve emniyete rağmen Türkiye'de cirit atıyordu. Darbeyi ne MİT ne istihbarat haber verdi. Adil Öksüz yakalandı kelepçelendi sonra eline pasaport verildi, bırakıldı. Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktı."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç

"Çözüm güçlü parlamentodadır. 15 Temmuz gecesi Gazi Meclisimizde ölümü göze alan tüm siyasi partiler güçlü parlamenter sistem yenden tesis etmeliyiz. Enkazı kaldırmalıyız. Yen darbeler oluşmasına engel olmalıyız. Güçler ayrılığının temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'ye de ona yol verenler de asla unutturmayacaktır. Eğer kurucu lider arıyorsak o liderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir rejim arıyorsak o laik ve demokratik parlamento sistemidir."

"15 Temmuz FETÖ'cü generallerim emriyle köprüler kesiliyor, Gaz Meclis bombalanıyordu. CHP milletvekiller ve diğer siyasi parti milletvekili arkadaşları TBMM'ye gelerek 'Öleceksek bu çatı altında ölelim' dediler ve demokrasimize sahip çıktı. Halk tankların önüne geçti. 251 insanımız şehit düştü. El birliğiyle meşru direnme hakkını kullandık."

BOSTANCI, ÖZKOÇ'A YANIT VERDİ

Özkoç'un konuşmasına tepkilere neden oldu. Özkoç'un sözlerine AK Parti Milletvekili Naci Bostancı söz alarak yanıt verdi. Bostancı şunları söyledi:

"Marmaris'i hatırlayın sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor. Burada millet iradesine kast etmiş bir terör örgütüne karşı toplandık. Burada farklı partiler var ama temelde hususiyetimiz ortak. Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu hepimiz biliyoruz."

AK Parti Milletvekili Naci Bostancı

"Sayın Özkoç 'Ergenekon ve Balyoz'dan bahsetti. Onları kim yargılamıştı FETÖ. O zamanda sahtekar yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle 17-25 Aralık'ı yönetenleri alkışlıyordunuz. Burada olması gereken darbeye ortak duruştur. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir konuşma sergilenmiştir. Bunun için çok üzgünüm."

ÖZKOÇ'TAN BOSTANCI YANIT

Özkoç, Bostancı'ya"Burası TBMM. Beni ve milleti konuşturmamak sizin alışkanlığınmız. Bu darbe girişimine alet olan, darbe girişimine zemin hazırlayanları, Zekeriya Öz için 'Ben senin arkandayım' diyenleri soruşturmak TBMM'nin görevidir. Hiç kimseye peşinen söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Yargının bağımsız olduğu bir ülke istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz" yanıtını verdi.

MHP'NİN 15 TEMMUZ KONUŞMASI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "15 Temmuz Türk milletinin iradesine sahip çıktığı gündür. Meclis'imiz milli birlik ile işgali önlemiştir. Darbecilerin bombalarına göğsüne siper eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Devlet kurumlarını felç etme girişiminde bulunmuştur. Devlet Türk milletinin siyasi teşkilalanmasıdır. 15 Temmuz bize göstermiştir. Anımız, adımız birdir. Biz Türk milletiyiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bu nedenle hainlere karşı bilik olmak zorundayız. FETÖ'cü hainler demokrasiyi hedef alırken bazı siyasiler 'Tiyatro' diyerek FETÖ'cülerin propagandası yapmıştır. 'Komplo, kontrollü darbe' diyenlerin kontrollü siyasetçilerdir. İhanetin özgürlüğü olmaz, cinayetin, darbe teşebbüsün özgürlüğü olmaz. OHAL millete pusu kuranlara karşı alınmış anayasal bir tedbirdir. FETÖ ile topyekûn mücalede edilmiştir ve edilmeye devam edilmelidir. FETÖ'cü hainler PKK'lılardan sonra ABD ile AB'nin desteğini görmüştür. FETÖ bunların Truva atıdır. Ekonomik operasyonları da girişmişlerdir. Sınırlı sayıda kişi ile FETÖ mücadele imkânsızdır. Fikri temelleri, hukuki sınırları belirlenmelidir. Biriken sosyal maliyetler, devlete karşı önyargılar giderilmelidir. FETÖ'nün bütün bağlantıları tespit edilip, ortaya çıkarılmalıdır. FETÖ ile mücadele devam etmeli ve Pensilvanya'daki teröriste başı Türkiye'de yargılanmalıdır. MHP, meseleye siyaset dışından bakmaktadır." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

İYİ PARTİLİ AĞIRALİOĞLU'NUN KONUŞMASI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Devlet bir organizasyon olarak en büyük cemaattir. Güçlü olmazsa her cemaat devlet olmaya çalışır. Devletimizin düşünmek, cevabını hazırlamak ve ciddiyeti sağlaması gerekir. Bu şer organizasyonun finalinde size denk gelmesini 'Biz kandırıldık' diyerek savunamazsınız. Milletin bu alçak kalkışmaya karşı milletin yüklediği mesuliyet şudur; bir ruhları üniformalı bir milletiz. Sadece FETÖ'cülerle değil FETÖ'cülükle de mücadele edilmelidir. Bununla alakalı pusu kuran, mesulları cezalandırılmalıdır. FETÖ'cülük kahrolmalıdır. FETÖ'cülük nedir? Yalancılık, talancılık, kendi hakkı olmayan yerleri ele geçirmek içib iftira atmaktır. Bizim omzumuza yüklenen sorumluluğu unutursak adaleti bozmuş oluruz. Bizim nasıl olsa rakiplerimize müdahale ediyorlar keyfiliği bizi bu hale getirmiştir. Burası kurallara uyanların ülkesi olmalıdır. Dine de suikast edilmiştir. 30 yıl boyunca terfi ettireceği adamların terfisini planlayan bir örgütün siyaset ayağı bilinmiyor. Darbe yaptıktan sonra diğer detayları düşünülecek demelerine itibar edemeyiz. Adalet sadece kendi yakınlarınızı muhafaza etme gücü haline gelmemelidir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu

HDP'Lİ OLUÇ: DARBELERİN PANZEHİRİ, DEMOKRATİK SİYASET VE TOPLUMSAL ADALETİN GÜÇLENDİRİLMESİDİR

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, üç yıl önce 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşandığını anımsatarak, "Türkiye'nin son 60 yıllık tarihi aynı zamanda bir askeri, sivil ve siyasi darbeler, muhtıralar tarihidir" ifadesini kullandı. Bu dönem içerisinde yaşanan darbeleri ve muhtıraları sıralayan Oluç, bunun, hukukun üstünlüğünün, evrensel demokratik değerlerin, hak ve özgürlüklerin, demokratik kurulların işlediği hiçbir ülkede görülemeyecek bir darbeler silsilesi olduğuna dikkati çekti.

Oluç, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen ve tüm darbe süreçlerinde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti. Darbenin, demokrasi düşmanlığı, insan hak ve özgürlüklerinin yok sayılması, hukuksuzluk, hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun geçmesi demek olduğunu vurgulayanın Oluç, diğer darbelerde olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminin de aslında göz göre göre geldiğini savundu.

Partilerinin, 15 Temmuz öncesi yaptığı açıklamalara bakıldığında darbe ihtimaline karşı defalarca dikkat çektiğini belirten Oluç, Meclis'in 16 Temmuz'da bir araya geldiğini ve tüm siyasi partilerin imzasıyla ortak bildirinin yayımlandığını anımsattı. Oluç, o gün Meclis kürsüsünde konuşma yapan ve ortak bildiriyi imzalayan eski HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezaevinde olduğunu belirtti.

Darbeciler iktidarı ele geçirirlerse demokrasiyi ve hukuku ortadan kaldırmalarının evrensel ve tarihsel bir kural olduğuna işaret eden Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgürlükleri ve hakları askıya alırlar. Buna karşılık başarısız olurlarsa darbeyi püskürtenlerin önüne yürünecek iki yol çıkar. Ya demokrasi ve hukuktaki boşlukları, eksikleri, aykırılıkları ortadan kaldırmak ve daha güçlü bir demokrasi sayesinde halkın, toplumun darbeci zihniyetler karşısında sivil ve güçlü direnişini kalıcılaştırmak ya da durumu fırsat olarak görüp kendi iktidar alanını güçlendirmek. Darbelerin panzehiri, demokratik siyasetin ve toplumsal adaletin güçlendirilmesidir. Darbelerin olmaması için evrensel demokratik hak ve özgürlükler; hukukun üstünlüğü, demokratik cumhuriyetin değerleri ve hakları, kurumları işletilmeli ve geliştirilmelidir. Türkiye özgülünde ise Kürt sorununda demokratik ve barışçıl bir çözümün gerçekleştirilmesi yeni darbe ortamlarının doğmaması, darbe süreçlerinin işlememesi için elzem olandır."

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ'IN KONUŞMASI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Lideri ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Meclis'te grubu bulunmayan partilere yönelik 3 dakikalık konuşma sınırıyla yapılan ayrımcılığı eleştirerek söze başladı. Baş, şöyle devam etti:

"Bu örgütü besleyen, büyüten, arkasında duran ABD emperyalizmidir. Trump'la el sıkışarak Fetullah Gülen'le mücadele edilmez. 50 yıldır varolduğunu bildiğimiz bu örgüt; sizin iktidarınızda büyümüş, ne istedilerse verilmiştir. Bir daha bunların yaşanmasını istemiyorsak emperyalizmin adı konulmalı, siyaset emekçilerin faaliyeti haline getirmeli, laiklik güçlendirmeli, hukuk iktidarın sopası değil adaletin simgesi haline getirilmelidir."

SAADET PARTİLİ İSLAM'IN 15 TEMMUZ KONUŞMASI

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam konuşmasında, "Sokakların direnişinden, sokağın 15 Temmuz'undan geliyorum. Bütün darbeleri ve darbe girişimlerini Saadet Partisi adına lanetliyorum. Dersimizi bir daha hiç unutmayacak şekilde almamız gerekiyor. Aziz milletimiz bütün kritik zamanlarda olduğu gibi uçurumun kenarından çekip aldı. OHAL uygulamaları ve KHK'lılarla yaşanan hukuksuzluk vardır. Siyasiler, gazeteciler, akademisyenler hâlâ cezaevindeler. 140 bin KHK'lının altısı kayıp, 70 kişi yaşamına sonlandırdı. 800'den fazla bebek annelerle beraber işlemediklerin suçların infazına katlanıyor. Hukuk devleti işlemiyor. Askeri okul öğrencilerinin durumu içler acısı. Üzerine silah bile zimmetlenmemiş askeri öğrenci ağırlaştırılmış müebbet alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin gerçek suçlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Hukuk devletini el birliği ilke yeniden inşa edilmeli. Bugün kalkışma olursa yine sokağa çıkar mıydınız?" ifadeleri kullandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam

BBP LİDERİ DESTİCİ: NAMLUSUNU MİLLETİNE DÖNDÜRMÜŞ TANKLARA SELAM DURMADIK, DURMAYACAĞIZ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hiç tereddüt etmeden canlarını veren şehitlerimizi anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Devletin sahibi millettir. Devletin üç erkinden yasama, yürütme ve yargı millet adına karar alır. Millet iradesi her zaman başımızın üzerinde taşıyacağımız bir prensip olarak var olacaktır. Türk milletinin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda devlet otoritesinin zayıfladığı dönemlerde oldu. Başta sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti olmak üzere, TBMM ve hükümetimizin ortak tavrı, milletinizin cesareti ile darbe girişimi engellendi. Darbeden sonra bir sistem değişikliği zaruri hale gelmiştir. Sistemin adının çok da önemi yoktur. Önemli olan sistem değil adalet önemlidir. Refah sağlandığında sistem tartışmaları da son bulacaktır. Ülkemizin içinden geçtiği şartlar bellidir" dedi.

DP LİDERİ UYSAL: DEMOKRASİBİR ALIN TERİ MESELESİDİR

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal ise 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan ve unutulmak istenen kara günlerin, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle yeniden sahnelenmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile 251 vatandaşın şehit olduğunu anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Vatanı kutlu bir hak, demokrasiyi kutlu bir dava bilenler, zırhlıların arkasına sığınan hainlere, binlerce yıldır Türk düşmanlığı yapan, her zaman masanın altında sakladıkları ve fırsatını bulduklarında masanın üzerine koydukları Sevr ve benzeri düşünceleri ortaya koyan merkezlere karşı galip gelmiştir. Demokrasi, Türkiye için bir hediye değil, bir alın teri meselesidir. Milletimiz kendisine giydirilmek istenen dar elbiseyi mazisi, değerleri, demokratik kazanımları, istiklal aşkıyla reddetmiştir. FETÖ'nün olumsuz propagandaları, Türkiye'nin, başta siyasi muhalefet olmak üzere tüm siyasi, sivil, iktisadi aktörleriyle topyekun bir diplomasi ve propaganda yapmasını zorunlu kılmaktadır."