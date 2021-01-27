Son dakika! Tartıştığı kadını bacağından vuran şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Tartıştığı kadını bacağından vuran şüpheli tutuklandı

27.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:34
Son dakika! Tartıştığı kadını bacağından vuran şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre YALOVA'da S.K. isimli kadını bacağından tabancayla vurarak yaralayan M.Ş. ile kaçmasına yardım eden F.K.G., polis ekiplerince yakalandı.

YALOVA'da S.K. isimli kadını bacağından tabancayla vurarak yaralayan M.Ş. ile kaçmasına yardım eden F.K.G., polis ekiplerince yakalandı. M.Ş. tutuklanırken, F.K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. ve M.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.Ş., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, S.K.'yi bacağından vurarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, M.Ş. kaçtı.Şüphelinin peşine düşen polis M.Ş. ile kaçmasına yardım eden F.K.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Engin Akyürek Jason Statham
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Tartıştığı kadını bacağından vuran şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 11:35:40. #1.16#
title