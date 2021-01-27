Son dakika! Tartıştığı kadını bacağından vuran şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre YALOVA'da S.K. isimli kadını bacağından tabancayla vurarak yaralayan M.Ş. ile kaçmasına yardım eden F.K.G., polis ekiplerince yakalandı.

YALOVA'da S.K. isimli kadını bacağından tabancayla vurarak yaralayan M.Ş. ile kaçmasına yardım eden F.K.G., polis ekiplerince yakalandı. M.Ş. tutuklanırken, F.K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. S.K. ve M.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.Ş., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, S.K.'yi bacağından vurarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, M.Ş. kaçtı.Şüphelinin peşine düşen polis M.Ş. ile kaçmasına yardım eden F.K.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR