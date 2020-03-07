Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak

07.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:41

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü çalışmayla ilgili alınan kararları duyurdu. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açacağız. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu" ifadelerine yer verildi.

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