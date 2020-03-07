Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışma kapsamında ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açılacak. Söz konusu çalışmada yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdam edilmesi bekleniyor.
Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü çalışmayla ilgili alınan kararları duyurdu. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ülke genelinde yeterli talebin olduğu her ceza ve infaz kurumuna kreş, anaokulu, lise ve mesleki ve teknik liseler açacağız. Yaklaşık 2 bin 500 öğretmenin istihdamı söz konusu" ifadelerine yer verildi.
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