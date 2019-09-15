Son Dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! 12 sivil hayatını kaybetti
Son dakika: Suriye-Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
OTOPARKTA PATLATILDI
Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.
EN AZ 12 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor. Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.