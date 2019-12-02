Son Dakika: Suriye rejimi pazar yerini hedef aldı: 11 ölü, 20 yaralı

02.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:58

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki iki ilçede bulunan pazar yerlerine düzenlendiği hava saldırısında ilk belirlemelere göre toplam 11 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneyinde Marratinnuman ve Serakib ilçeleri, Hülübbe, Ruffa, Sırman, Kenais, Tel Krisyan ve Berse köylerine hava saldırısı düzenledi.

PAZAR YERİNİ VURDU

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin savaş uçakları Marratinnuman ve Serakib ilçelerindeki pazar yerlerini de vurdu. İlk belirlemelere göre, Serakib ilçesindeki pazar yerine düzenlenen saldırıda bir, Marratinnuman'da 10, toplam 11 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

62 BİN SİVİL YERLERİNDEN EDİLDİ

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güneyinde Kefer Secne ve Hiraki köylerine hava saldırısı düzenliyor.

Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.