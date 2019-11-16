Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ta bombalı terör saldırısı! 10 ölü

16.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:39

Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA