Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ta bombalı terör saldırısı! 10 ölü
Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.
16.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:39
Suriye'de Zeytindalı Harekat bölgesinde yer alan Al Bab kentinde patlama meydana geldi. Garaj bölgesinde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
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Kaynak: AA
Haber Videosu: Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ta bombalı terör saldırısı! 10 ölü