Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye'nin SANA haber ajansından yapılan açıklamada, patlamanın Rusya Büyükelçiliği'ne çok yakın el-Adavi bölgesinde meydana geldiği ve bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi.

Üç gün önce Şam'daki Rus büyükelçiliğinin çevresindeki bariyerler kaldırılmıştı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen veya yaralıların olmadığı ve sadece maddi hasarın gözlendiği belirtildi.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ 2015'TE BOMBALANMIŞTI

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Rusya Büyükelçiliği 13 Ekim 2015'te iki füze ile vurulmuştu. Suriye medyası, saldırıyı aktarırken, roket bombardımanının ülkedeki Rus hava saldırılarının ardından El-Nusra Cephesi'nin yaptığı "misilleme saldırısı" çağrılarını hatırlatmıştı.