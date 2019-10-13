Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın doğusu ele geçirildi
Son dakika: Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.
Mili Suriye Ordusu iç kesimlere doğru ilerliyor. Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehir merkezine doğru ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik, kentin doğu kısmını ele geçirdi.
Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Tel Abyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.
Ayrıntılar geliyor...