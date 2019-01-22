Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki Lazkiye kentinde bombalı araçla bir saldırı düzenlendi. Suriye devlet televizyonu, patlamanın bir araçta meydana geldiğini ve şoförün hayatını kaybettiğini duyurdu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ YARALANDI

El Hamam Meydanı'nda meydana gelen patlamanın bir intihar saldırısı olabileceği belirtiliyor. İlk gelen haberlere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus üssüne ev sahipliği yapan kıyı kenti Lazkiye, iç savaşın şiddetinden büyük ölçüde muaf kalmıştı.