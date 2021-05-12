Son dakika! Süleymaniye'deki DEAŞ saldırısında 1 Peşmerge öldü
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Son dakika! Süleymaniye'deki DEAŞ saldırısında 1 Peşmerge öldü

Son dakika! Süleymaniye'deki DEAŞ saldırısında 1 Peşmerge öldü
Anadolu Ajansı / Rewa Mahmood Hasan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Germiyan Sağlık Müdürü Dr. Sirvan Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kifri'deki Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Cemal, saldırıda yaralanan Peşmergenin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.

DEAŞ'ın 1 Mayıs'ta Kerkük kentinin Altunköprü kasabası yakınlarında düzenlediği saldırıda 3 Peşmerge ölmüş, 2 Peşmerge yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rewa Mahmood Hasan

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Altun: '(İsrail) Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir.
Altun: "(İsrail) Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir.
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