Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi
Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında yargılanan Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Berk Akand ise 18 yıl hapse çarptırıldı.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi.
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Şule Çet için adalet' yazılı pankart açtı. Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından geçen 2 Ocak'ta öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ile erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde 29 Temmuz sabahı ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman da gruba destek verdi.
"KARARIN TAKİPÇİSİYİZ"
Grup adına basın açıklamasını okuyan Aysun Gençtanır, "Bugün bu duruşmadan çıkacak olan kararın takipçisiyiz. Bundan sonra bu salonlarda katledilen kadınların yaşam tarzı değil, katillerin kendisi yargılanıncaya kadar adliye salonlarını da sokakları da, 'erkek adalet değil gerçek adalet' diyerek doldurmaya devam edeceğiz. Mustafa Damar ve Feride Karaman da yaptıkları konuşmada, adalet istediklerini belirtti.
SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLAMIŞTI
Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Çağatay Aksu için müebbet ve 39 yıla kadar hapis, Berk Akand için ise 31 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.
MÜEBBET HAPİS
Şule Çet'in öldürülmesi davasında yargılanan Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Berk Akand ise 18 yıl hapse çarptırıldı.
Haber Videosu: Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi
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Birileri fazla koruyamadı kim bilir hangi yandaş akrabası bu katillerCevap Yaz Yayından Kaldır
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kızlar neye dikkat edecek ???????? senin ve senin gibiler yüzünden bu kızlar bu halde!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KİMSE KUSURA BAKMASION CINAYETI SAVUNMUYORUM LAKIN LKIN BIR GENC KIZ OSAATTE PILAZADA NE YAPIYOR SU TESITIIS SU YOLUNDA KIRILIR KENDI DUSEN AGLAAMSIN KIZDA YUZDE YUZ HATALIYA. . 2TANE BEKAR ERKEKLE NE YAPMAYA PSAATTE ORDASIN . . SONUCLARIN BOLE OLCAGI BELLI. . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ASLINDA TÜM MESELE MATEMATİKSEL HAYATIMIZ ARTI VE EKSİLERDEN OLUŞUYOR ARTILARI NE KADAR ÇOĞALTIRSAK O KADAR MUTLU OLURUZ EKSİLERDE ZAATEN HER TÜRLÜ OLUMSUZLUK VE KÖTÜLÜKCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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YÜRÜ GİT BAKAYIM İLERLE.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH AŞKINA BAKIN ALLAH RAHMET EYLESİN AMA GECENİN DÖRDÜNDE NE İŞİ VARDI O PLAZADA YA BIRAKIN BU İŞLERİNO SAATTE NAMAZ KILMAYA GİTMEDİ ORADACevap Yaz 25 90 Yayından Kaldır
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EN BUYUK HATA KIZDA BEKAR BIR KIZSIN NE SIN VAR GECENIN GEC SAATI PILAZADA. . . KENDİ DÜSEN AGLAMASIN6 Yayından Kaldır
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Gecenin o saatinde o kızın orda ne işi olduğunu anlayamadınmı? Tabi bizler At gözlüğüyle dünyaya baktığımız için gerçekleri görmüyoruz yada işimize gelmiyor evinde yada bir yurtta kalan yanlızca eğitim ve öğretimini amaçlayan aklı başında düzgün birine neden birşey olmuyor ?Ne istiyorlar biliyormusunuz biz istediğimiz hayatı istediğimiz gibi yaşayalım kimse müdahale etmesin işte sen bunu derken bir başkasıda kendi istediği gibi yaşıyor yani tencere kapak misali ben bu yaşıma geldim plaza ne. bilm3 Yayından Kaldır
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sizin yüzünüzden kendi ülkemde yaşamaktan yıldım. .1 Yayından Kaldır
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gencecik kıza yazık oldu . . . bırak 4 ü 5 i ölüm var . bir hayat gitmiş gencecik. çok üzüldüm. evet şımarık zengin arkadaşlarda kendi hayatlarını berbat etti . her yönüyle acı8 2 Yayından Kaldır