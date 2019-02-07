Son Dakika! Şule Çet Cinayeti ile İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Ankara'da bir plazanın 20'nci katında cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra aşağı atıldığı öne sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde, şüphelilerden birinin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğu görülüyor.

MAHKEME ERTELENDİ

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında açılan davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, davayı 15 Mayıs'a erteledi.

ÇET'İN ÖLÜMÜNDEN 18 DAKİKA SONRA OFİSTEN ÇIKTILAR

Çet olayında bilmeceyi aydınlatacak yeni görüntüler ortaya çıktı. Berk Akand bir köşeye oturuyor ve diğer şüpheli Çağatay Aksu ile konuşuyor. Akand'ın Aksu'ya tepki gösterdiği ve yerinden kalkıp üzerine doğru hareket ettiği de görüntülere yansıyor. Bu sırada kamera açısına giren Çet'in eski patronu olan Aksu'nun bina içerisinde sigara içtiği görülüyor. Sanıklar 20. kattaki ofiste asansör beklerken görülüyor. Saat 03.50'de düştüğü belirlenirken sanıkların 18 dakika sonra yani saat 04.08'de ofisten çıktığı anlaşılıyor.

NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklanmıştı.