Sri Lanka'daki Saldırıda 2 Türk Mühendis Yaşamını Yitirdi

Sri Lanka'da ilk olarak 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen altı patlama ve sonrasında başkent Kolombo yakınlarındaki iki patlamada en az 185 kişinin öldü, 400'den fazla kişi de yaralandı. Dünyayı sarsan saldırıda 2 Türk mühendisin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

KANLI SALDIRIDA 185 KİŞİ CAN VERDİ

Sri Lanka polisi, başkent Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseyi hedef alan saldırıların ardından başkent Colombo yakınlarında bulunan Dehiwela kentindeki hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın daha meydana geldiğini duyurdu. Yeni saldırı sebebiyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yedinci patlamanın ardından başkent Colombo'da bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın daha meydana geldiği belirtildi. Kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda ölü sayısı 185'e yükseldi. Terör saldırılarında iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi. Terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ TÜRK VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Sri Lanka'da) Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırı kasıtlı bir provokasyon eylemidir. Bu yönüyle, Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen son terör eyleminden bir farkı yoktur." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti. Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.