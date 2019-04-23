Son Dakika! Sri Lanka'da 310 Kişinin Öldüğü Terör Saldırısını DEAŞ Üstlendi
Son dakika! Sri Lanka'da 310 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü Paskalya Ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan, 321 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin yaralandığı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.
310 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
Sri Lanka makamları saldırılarda 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.
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Hadi mitinglerde bu saldırıyı da gösterin bagıra bagıra, coşturun kitleniziCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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KAHROLSUN TERÖR ÖRGÜTLERİCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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Adamlar resmen şantiyeyi taşır gibi teröristleri o ülkeden o ülkeye taşıyor ya la hayret ya konteynirda falan mi kalıyorlar orda acabaCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Yani abd üstlenmiş diyorsunda abd''nin 18-20 bin vatandaşı militan olarak yok. Türkiyenin 18-20 bin vatandaşı Daeşe katıldığını bizim devlet yetkilileri söyledi. Fakat bunların kim olduklarını, kimliklerini gizli tutuyorlar.Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Desene gene abd işin içinde suriyedeki adamlarını toplayıp oralara götürdü işini hallattiriyoCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır