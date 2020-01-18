Son dakika: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk müteahhitlere saldırı! 15 yaralı var

18.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:05

Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda Türk inşaat şirketi çalışanları hedef alındı. Türk Büyükelçi, saldırıda ölü bilgisinin olmadığını söyledi "Ancak yaralılar var" dedi.

YEMEK SIRASINDA LOKANTAYA DALDI

Bombalı aracın Türk çalışanların yemek yediği lokantaya daldığı öğrenildi. Türk Büyükelçi saldırı ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ölü bilgisinin olmadığını ancak saldırıda yaralananların bulunduğunu belirtti.

ALTISI TÜRK, 15 YARALI

Öte yandan bölgeden gelen son verilere göre saldırıda 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MSB: LANETLİYORUZ, KINIYORUZ

Milli Savunma Bakanlığından, Somali'de Türk inşaat çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

GÖRGÜ ŞAHİDİ OLAYI ANLATTI

Reuters'a konuşan görgü tanığı Farah Abdullahi, "Çok güçlü bir patlama duyduk, hemen ardından gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamadan önce, çok sayıda Türk mühendis ve zırhlı araçlı Somali polisi olay yerindeydi" dedi.

ARALIK AYINDA DA SALDIRI OLMUŞTU

Saldırıyı henüz üstlenen yok ancak olağan şüpheli El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş Şebab. Terör örgütü, 2019'un son günlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'da yine Türk vatandaşlarını taşıyan konvoyu hedef alan bir bombalı saldırı düzenlemişti. Kalabalık bir caddede patlatılan bomba yüklü araç, ikisi Türk olmak üzere 81 kişinin yaşamını yitirmesine yol açmıştı. Saldırının ardından ağır yaralı 15 kişi tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

Eş Şebab, sesli bir mesajla doğrudan Türkleri hedef aldığını ilan etmiş ve yerel halktan özür dilemişti. Somali ve çevresini yıllardır kan gölüne çeviren Eş Şebab, 2010'da El Kaide'ye bağlılık bildirmişti.

SOMALİ'DE SON DURUM

Somali'de 1988'de yılında başlayan iç savaş 20 yıl sürdü. 20 yıllık iç savaşın ardından ülke hala istikrara kavuşamadı. Dünyanın en tehlikeli toprak parçalarından biri olarak kabul edilen Somali'de, hükümetin kontrol sağlayamadığı bölgelerin neredeyse dörtte üçü Eş Şebab terör örgütünün hakimiyeti altında.

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