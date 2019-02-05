Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı

Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı

Şişli Teşvikiye'de peşlerindeki polisi farkeden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.

Şişli Teşvikiye'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan şüphelileri gözaltına alırken olay yerindeki inceleme sürüyor.

ŞÜPHELİLER POLİSE ATEŞ AÇTI

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde lüks cip içindeki 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından takip edildiklerini anlayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler kaçarlarken ateş açınca polis karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından şüpheliler kaçmaya çalıştı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER, YOLDA İLERLEYEN 3 ARAÇLA ÇARPIŞTI

Kovalamacada, şüpheliler polisten kaçarken cipleriyle ters yöne girdi. Ters yöndeki şüphelilerin cipi, Şişli Levazım Mahallesi Koru Sokak üzerinde yolda ilerleyen 3 araçla çarpıştı. Kaza sonucunda cip durunca 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

3 KOLİ DOLUSU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, lüks cipte yaptıkları aramalarda 3 koli dolusu uyuşturucu ele geçirdi.Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alınırken olay yeri inceleme ekipleri araçta delil incelemesi yaptı. Ardından Şüphelilerin aracı çekiciyle yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

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