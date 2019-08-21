Son Dakika! Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

Son Dakika! Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

Son dakika! Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silopi'de çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

21.08.2019 16:22
Son Dakika! Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralandı.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Körseli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit Güvenlik Korucu Süleyman Tosun Operasyonu'nda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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YORUMLAR (11)

  • 07 ANTALYA:
    KENDİ VATANIMIZDA ÖZ YURDUMUZDA CANIMIZ YANIYOR , KARDEŞLERİMİZ ŞEHİT OLUYOR VE BİZİM ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR, SADECE VATAN SAĞOLSUN YÜCE TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN DEMEKDEN BAŞKA . . . . . . .
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  • ADINIZI YAZIN:
    02. 08. 2019 tarihinde Mrdinin Nusaybin İlçesinde benim 26 yaşında ve 50 günlük çocuğu ve ayrıca evin tek oğlu olan bacanağım Şehit düştü, Şimdide bu acı haberi duydum Yarabbi Şu ateşe bir damla su serp serp ki bu vatan bu millet ve bu bayrak hiç dinmesin Tüm Şehitlerine Allah tan rahmet diliyorum ve Ailelerine Allah tan Sabır Diliyorum. :((
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  • ADINIZI YAZIN:
    MEMET ÖNER:allah tahsilatını affetsin saygilar''TAHSİLAT'' değil ''TAKSİRAT'' olacak. Türkçe''yi düzgün kullanalım lütfen.
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