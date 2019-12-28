: Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler durdu

28.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:23

İstanbul Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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