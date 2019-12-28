Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler durdu
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Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler durdu

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp metrobüs yoluna düşen bir kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde seferler durdu.

28.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:23

metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler durdu
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