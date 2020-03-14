Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı Son dakika: Sınır komşumuz Yunanistan'da, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Avrupa'yı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bir can daha aldı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısının 2'ye yükseldiğini belirtti.

Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada hastanın 92 yaşında olduğunu duyurdu. 11 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve yakın çevresinden iki kişide daha koronavirüs görüldüğü duyuruldu.

"EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Sivil Savunma Genel Sekreterliğince telefonlara gönderilen toplu mesajda ise halka mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuldu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, koronavirüs konusunda ülkeyi daha zor günlerin beklediğine dikkati çekerek, salgınla mücadelede kamu ve özel sektöre hükümete yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

KOMŞULARIMIZDA DURUM VAHİM

Yunanistan'ın yanı sıra İran ve Irak'ta da durum vahametini koruyor. Irak'tan gelen son dakika bilgisine göre ülkede ölü sayısı 10'a yükseldi. İran ise kovid-19 ölümlerinde tüm dünya genelinde üçüncü sırada. Kum kentinde görülen vakanın ardından karantina kararı almayan İran yönetimi, salgının bedelini şu ana dek 514 can ile ödedi.